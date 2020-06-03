В Турции число выздоровевших от коронавируса превысило 130 тысяч
БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончались еще 24 человека, общее число жертв заболевания достигло 4 609.
Об этом, как передает Trend, написал на своей странице в Twitter министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.
По его словам, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом возросло до 166 422, за прошедшие 24 часа 867 тестов на наличие вируса дали положительный результат.
Министр отметил, что общее число выздоровевших достигло 130 852.
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