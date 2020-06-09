В Турции в ДТП пострадали граждане Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В Стамбуле в районе Малтепе в результате ДТП пострадали двое граждан Азербайджана , пишет во вторник Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Сообщается , что пострадавшие граждане Азербайджана, имена которых не упоминаются, были госпитализированы . Причиной ДТП является потеря управления водителем грузовика, который был одним из граждан Азербайджана.

По данным СМИ состояние раненых оценивается как стабильное.

О других деталях инцидента не сообщается.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

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