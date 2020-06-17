В Анкаре обсуждены шаги по противодействию пропаганде, осуществляемой со стороны армянского лобби

В Президентском комплексе в Анкаре прошло заседание Высшего консультативного совета под председательством президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, передает Trend со ссылкой на Anadolu.

Участники совещания обсудили меры по противодействию беспочвенным антитурецким инсинуациям вокруг событий 1915 года в Османской империи, сообщил по итогам мероприятия глава Управления по связям с общественностью Администрации президента Турции Фахреттин Алтун.

По его словам, Высший консультативный совет акцентировал внимание на выработке шагов, которые будут препятствовать использованию различными кругами для основанных на лжи и клевете политических целей событий, имевших место в период, полный трудностей и страданий для всех граждан Османской империи.

«На заседании обсуждены шаги по противодействию основанной на беспочвенных домыслах пропаганде, осуществляемой со стороны армянского лобби, использующего события 1915 года в качестве политического инструмента для очернения Турции и ее народа, а также государствами, эксплуатирующими данный вопрос исходя из своих политических расчетов. Также обсуждены действия, направленные на донесение до национальной и международной общественности исторических и правовых аспектов этого вопроса», - сказал он.

Алтун отметил, что в ходе заседания президентом Эрдоганом была подчеркнута бесперспективность попыток «посеять семена враждебности посредством искажения исторических событий».

Напомним, что Армения и армянское лобби заявляют, что предшественница Турции - Османская империя - совершила в 1915 году так называемый "геноцид" проживавших в Анатолии армян.