Устаревшая Windows 7 внезапно обновилась

Турция 23 июня 2020 08:16 (UTC+04:00)
Устаревшая Windows 7 внезапно обновилась

Microsoft выпустила обновление для устаревшей системы Windows 7. Описание системного апдейта опубликовано на сайте компании, передает Trend со ссылкой на Lenta.ru.

Обновление поступило на компьютеры под управлением ОС внезапно, несмотря на то, что операционная система была признана устаревшей. Согласно документации, оно включает в себя единственное изменение — актуальная версия Microsoft Edge становится основным браузером по умолчанию. «Новая версия обеспечивает лучшую в своем классе совместимость с расширениями и веб-сайтами», — говорится в описании апдейта.

Системное обновление не требует участия пользователя в установке в случае, если последний не отключил автоматическое получение апдейтов. Вместе с ним на панели задач Windows 7 появляется ярлык браузера Microsoft Edge. Новый браузер заменяет собой устаревший Internet Explorer.

Несмотря на статус неподдерживаемой специалистами Microsoft системы, Windows 7 осталась второй по популярности ОС для компьютеров. По данным аналитической компании NetMarketShare, вышедшая в 2009 году операционная система имеет долю 24,28 процента.

Поддержка Windows 7 была официально прекращена 14 января. С этого дня Microsoft перестала выпускать обновления ПО и консультировать пользователей по работе операционной системы.

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