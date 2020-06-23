В Турции создается комитет для расследования событий 1915 года
БАКУ/Trend/ - В Турции создается комитет для расследования событий 1915 года, сообщает во вторник Trend со ссылкой на турецкие СМИ.
Согласно данным СМИ, комитет создается под руководством президента Реджепа Тайипа Эрдогана.
В сообщении отмечается, что комитет не будет иметь прямой связи с правительством Турции.
Турция неоднократно призывала Армению открыть исторические архивы для расследования событий 1915 года, но ее власти всячески отвергают эти предложения.
Напомним, что Армения и армянское лобби заявляют, что предшественница Турции - Османская империя - совершила в 1915 году так называемый "геноцид" в отношении проживавших в Анатолии армян.
(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Гюнель Зейналова)
Твиттер: @rhafizoglu
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