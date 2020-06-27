В Турции задержан террорист, устроивший теракт в Диярбакыре

БАКУ /Trend/ - В Турции задержан террорист Рабочей партии Курдистана (РПК), совершивший теракт в городе Диябакыр в 2016 году.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

В результате теракта с использованием заминированной машины погибли пять членов одной семьи.