У берегов Турции затонула лодка с беженцами, спасены 35 человек
У берегов провинции Балыкесир на западе Турции затонула лодка с беженцами, пишет в понедельник Trend со ссылкой на агентство Aнадолу.
В штаб Сил береговой охраны Турции поступила информация о наличии полузатонувшей лодки приблизительно в миле к западу от острова Чиплак в районе Айваджык.
Для спасения людей в заданный сектор были направлены три катера береговой охраны. Удалось спасти 35 человек, поиск четырех продолжается.
К спасательной операции привлечен вертолет.
Беженцы сообщили, что лодку продырявили греческие пограничники, забравшие весь запас топлива, а затем вытолкнувшие беженцев в направлении берегов Турции.
Лента новостей
Казахстан в период глобальной пандемии максимально нарастил поставки продукции добывающей промышленности из Турции
Бахруз Гулиев: Очередной призыв, озвученный Президентом Ильхамом Алиевым, показывает значимость Азербайджана на международной арене
В Азербайджане за лицами, приговоренными к общественным работам, будет осуществляться электронный контроль
«Лаборатория Касперского» и AVL Software and Functions GmbH представили безопасный автономный контроллер для автомобилей
Инициатива Президента Азербайджана о проведении специальной сессии Генассамблеи ООН - одно из важнейших начинаний на международной арене - депутат
Евгений Михайлов: Инициатива Президента Ильхама Алиева - сильный ход лидера с высоким дипломатическим талантом
В Азербайджане к административной ответственности привлечены свыше 2 тыс участников дорожного движения
TRACECA: Реконструкция пунктов пропуска на грузино-турецкой границе привела к положительным результатам
Кямран Байрамов: Проводимая Президентом Азербайджана успешная внешняя политика еще больше повышает авторитет страны в мире
Субхан Талыблы: Армения проводит политику незаконного заселения на оккупированных территориях Азербайджана