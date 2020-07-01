Турция направила медпомощь Ираку для борьбы с коронавирусом
БАКУ /Trend/ - Турция направила медицинскую помощь Ираку в целях поддержки усилий страны по сдерживанию распространения коронавирусной инфекции COVID-19, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.
Согласно информации, медицинская помощь включает перчатки, защитные комбинезоны, маски, а также аппараты искусственной вентиляции лёгких.
Отмечается, что медпомощь была отправлена по поручению президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана.
Лента новостей
Георгий Гахария: От имени правительства Грузии и грузинского народа благодарю Евросоюз за признание, доверие и партнерство
Минздрав Азербайджана: Больные коронавирусом, лечащиеся на дому письменно обязуются не выходить на улицу
Президент Ильхам Алиев: Ежегодно иностранцы оставляют в Азербайджане где-то полтора-два миллиарда долларов
Президент Ильхам Алиев: Сейчас мы уделяем большое внимание, особенно в период пандемии, внутреннему туризму
Президент Ильхам Алиев: Надеемся на то, что по мере того, как пандемия будет снижаться, мы тоже будем открывать границы
Президент Ильхам Алиев: Материальная поддержка людям, которые работают в туристической отрасли, будет оказана до тех пор, пока отрасль начнет восстанавливаться
В Азербайджане выявлено 556 новых случаев инфицирования коронавирусом, вылечились 346, скончались 7 человек - Оперативный штаб