В Турции число выздоровевших от коронавируса приближается к 192 тысячам
БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончались еще 23 человек, общее число жертв заболевания достигло 5 323.
Об этом, как передает Trend, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.
По его словам, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом возросло до 210 965, за прошедшие 24 часа 1 003 теста на наличие вируса дал положительный результат.
Министр отметил, что общее число выздоровевших достигло 191 883.
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