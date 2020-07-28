За минувше сутки в Турции от коронавируса вылечились 1092 пациента

БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончались еще 15 человек, общее число жертв заболевания достигло 5 645.

Об этом, как передает в понедельник Trend, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.

По его словам, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом возросло до 227 982, за прошедшие 24 часа 963 тестов на наличие вируса дали положительный результат.

Министр отметил, что общее число выздоровевших достигло 211 561.