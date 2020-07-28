За минувше сутки в Турции от коронавируса вылечились 1092 пациента
БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончались еще 15 человек, общее число жертв заболевания достигло 5 645.
Об этом, как передает в понедельник Trend, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.
По его словам, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом возросло до 227 982, за прошедшие 24 часа 963 тестов на наличие вируса дали положительный результат.
Министр отметил, что общее число выздоровевших достигло 211 561.
Лента новостей
Шедевру "Tütək səsi" 45 лет! Почему сельчане хотели избить Михайа Волонтира, кто мог погибнуть, какие кадры не вошли в фильм (ВИДЕО, ФОТО)
Микаил Джаббаров: Агрессивная политика Армении создает серьезные препятствия для расширения экономического сотрудничества в регионе
Микаил Джаббаров принял участие в 5-м ежегодном заседании Совета управляющих Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (ФОТО)
В столице штата Миннесота прошла акция протеста азербайджанцев в связи с армянской военной провокацией (ФОТО)
Лейла Абдуллаева: Попытки Армении-захватчика ставить условия или изменить формат переговоров неприемлемы
Глава МИД Азербайджана: В то время, когда весь мир мобилизовался для борьбы с пандемией, Армения прибегает к провокациям и диверсиям
Азербайджан играет активную роль в борьбе с пандемией как внутри страны, так и за ее пределами — министр
В связи с праздником Гурбан в Баку и Сумгайыте будут организованы онлайн-продажи жертвенных животных
Госкомстату Азербайджана поручено обеспечение отчетности по прозрачности в добывающей промышленности – Указ
В Баку состоялась торжественная церемония встречи участвующего в совместных учениях личного состава ВС Турции (ФОТО/ВИДЕО)
При организации Агентства по развитию МСБ продолжается просветительская акция в рамках мер по борьбе с пандемией (ФОТО)