Сколько азербайджанцев посетило Турцию за первые шесть месяцев 2020 года?

БАКУ /Trend/ - В июне 2020 года Турцию посетили 2,810 тысячи граждан Азербайджана, что на 96,49 процента меньше по сравнению с аналогичным показателем 2019 года.

Об этом сообщает в среду Trend со ссылкой на министерство культуры и туризма Турции.

Как отмечается, доля граждан Азербайджана в общем количестве иностранцев, посетивших Турцию за июнь 2020 года, составила 1,31 процента.

В январе-июне 2020 года Турцию посетили 127,379 тысячи граждан Азербайджана, что на 63,77 процента меньше по сравнению с показателем за аналогичный период 2019 года.

Доля граждан Азербайджана в общем количестве иностранцев, посетивших Турцию за январь-июнь 2020 года, составила 2,83 процента.

Согласно данным министерства, в июне 2020 года Турцию посетили 214,768 тысячи туристов, что на 95,96 процента меньше по сравнению с июнем 2019 года.

В январе-июне 2020 года Турцию посетили 4 507,479 тысячи туристов, что на 75,06 процента меньше, чем за аналогичный период 2019 года.

Отметим, что по итогам 2019 года Турцию посетили 901,723 тысячи туристов из Азербайджана, что на 5,03 процента меньше по сравнению с показателем 2018 года.

Доля граждан Азербайджана в общем количестве иностранцев, посетивших Турцию за январь-декабрь 2019 года, составила два процента.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

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