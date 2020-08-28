В Турции за сутки от коронавируса выздоровел 995 человек

БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончались еще 26 человек, общее число жертв заболевания достигло 6 209.

Об этом, как передает Trend, сообщил на своей странице в Twitter министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.

По его словам, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом возросло до 263 998, за прошедшие 24 часа 1 491 тест на наличие вируса дали положительный результат.

Министр отметил, что за прошедшие сутки от коронавируса выздоровели 995 человек, общее число выздоровевших достигло 240 792 человек.