Эрдоган призвал Макрона отказаться от противостояния с Турцией

Ни один из военных переворотов, которые были совершены или предприняты в истории Турции, не отвечали интересам народа и государства, и не могут являться предметом гордости. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на симпозиуме на тему 40-й годовщины военного переворота 12 сентября 1980 года в Стамбуле, передает Trend со ссылкой на Анадолу.

По его словам, противники Анкары долгие десятилетия предпринимали все возможное для того, что отбросить Турцию в развитии. На это был рассчитан цикл военных переворотов и новые планы насильственного свержения власти, сказал глава государства.

Президент Турции привлек внимание к событиям 2016 года, когда в стране была предотвращена попытка захвата власти террористами Фетуллаха Гюлена.

«План 15 июля 2016 года был нацелен на уничтожение всех достижений современной Турции. Путь перед Гюленом и его приспешниками должен был быть открыт. В ночь попытки переворота, все те же антитурецкие круги думали об очередном успехе плана насильственного свержения власти. Они надеялись сказать: "Наши ребята вновь смогли"», - сказал президент.

«Круги, опасавшиеся тяжелых потерь от прямого противостояния с Турцией, делали и делают ставку на военные перевороты и влияние на Анкару. Лично для нас нет ничего превыше воли турецкого народа», - подчеркнул Эрдоган.

Президент отметил далее, что Анкара более не намерена обращаться за кредитованием МВФ. Турция – самодостаточное государство, сказал глава государства.

Президент Эрдоган далее привлек внимание к напряженности в восточной части Средиземного моря.

Турецкий лидер призвал Грецию к отказу от ошибок в отношении Турции. «Вы совершаете ошибку. Афинам не следует идти по неверному пути, а то потеряете», - предупредил президент.

Эрдоган отметил, что Греция, когда ей выгодно, называет Турцию соседом. Если так, то Афинам следует действовать как подобает соседу, отказаться от неверных шагов.

Президент Турции далее обвинил президента Франции Эммануэля Макрона в невежестве.

«Ты [Макрон] не знаешь историю. Не знаешь даже историю самой Франции. Не пытайся противостоять турецкому народу и Турции. У Макрона будет еще много проблем, связанных со мной», - сказал Эрдоган.