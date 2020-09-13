В Турции за сутки от коронавируса выздоровели 1 102 человека

БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончались еще 57 человек.

Об этом, как передает Trend, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.

По его словам, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом возросло до 291 162, за прошедшие 24 часа 1 527 тестов на наличие вируса дали положительный результат.

Министр отметил, что за прошедшие сутки от коронавируса выздоровел 1 102 человек, общее число выздоровевших достигло 258 833.