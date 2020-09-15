Сколько объектов недвижимости приобрели граждане Азербайджана в Турции в январе-августе 2020 г.?

БАКУ/Trend/ - В январе-августе 2020 года граждане Азербайджана приобрели в Турции 700 объектов недвижимости, что на 11 объектов меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Об этом сообщает Trend во вторник со ссылкой на Государственный орган Турции по делам земельного кадастра и купли-продажи недвижимости.



Согласно информации, в августе 2020 года граждане Азербайджана приобрели в Турции 88 объектов недвижимости, что на 66 объектов больше по сравнению с августом 2019 года.

В августе 2020 года в Турции были проданы 170, 408 тысячи объектов недвижимости, что на 54,2 процентов больше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

В августе 2020 года иностранцам в Турции были проданы 3,893 тысячи объектов недвижимости, что на 8 процентов больше по сравнению с аналогичным месяцем 2019 года.

Отметим, что по итогам 2019 года граждане Азербайджана приобрели в Турции 1 191 объект недвижимости, что на 59 объектов меньше по сравнению с итоговым показателем 2018 года.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

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