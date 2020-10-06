Долг каждого уважаемого государства - поддержать борьбу Азербайджана
Долг каждого уважаемого государства - поддержать борьбу Азербайджана за освобождение своих оккупированных территорий. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по итогам заседания Кабинета министров страны, сообщает Trend со ссылкой на Анадолу.
Президент Эрдоган отметил, что Армения не только оккупирует азербайджанские земли, но и совершает преступления против мирных жителей в различных регионах Азербайджана.
По его словам, «Минская группа ОБСЕ не только не привела к разрешению кризиса, но и обрекла проблему Нагорного Карабаха на неурегулированность».
Президент Эрдоган вновь подчеркнул, что Турция продолжит всемерно поддерживать Азербайджан в его борьбе за освобождение оккупированных Арменией территорий страны.
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