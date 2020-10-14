Турция готова к поддержке Азербайджана при любых обстоятельствах - Чавушоглу

Анкара при любых обстоятельствах поддержит Азербайджан как на поле боя, так и за столом переговоров.

Об этом сказал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу на совместной пресс-конференции со шведский коллегой Анн Кристин Линде во вторник в Анкаре, передает Trend со ссылкой на Анадолу.

Глава турецкой дипломатии подчеркнул, что наряду с призывами к прекращению огня на Южном Кавказе, следует озвучивать требования к выводу армянских войск с оккупированных земель Азербайджана. Лишь в этом случае можно будет говорить о реальном стремлении международного сообщества к урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, сказал глава турецкой дипломатии.