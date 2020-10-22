Столтенберг Саркисяну: Турция - надежный и важный партнер НАТО

БАКУ/Trend/ - Турция является надежным и важным партнером НАТО.

Как сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ, об этом сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе встречи с Президентом Армении Арменом Саркисяном.

Ранее Президент Армении Армен Саркисян обратился к НАТО для решения нагорно-карабахского конфликта.

Столтенберг напомнил Саркисяну, что НАТО не имеет никакого отношения к нагорно-карабахскому конфликту.

«Я напомнил президенту, что НАТО не участвует в этом конфликте. НАТО глубоко обеспокоена продолжающимися нарушениями режима прекращения огня, которые привели к трагедии, человеческим жертвам. Прекращение боевых действий важно для НАТО и международной безопасности; мирное решение должно быть найдено. Любые нападения на мирных жителей недопустимы и должны быть прекращены. Все стороны должны работать над достижением политического решения конфликта», - сказал Столтенберг.