В результате землетрясения в Измире погибло 37 человек - Эрдоган

БАКУ /Trend/ - В результате землетрясения в Измире на сегодняшний день погибло 37 человек.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, прибывший сегодня в район Сеферхисар Измира, сообщает Trend.

"На данный момент у нас 37 погибших и 885 раненых. Число наших граждан, спасенных из-под обломков, - 103 человека", - отметил президент Турции.

Эрдоган добавил, что 667 человек из числа раненых выписаны из больницы.

"Продолжается лечение 218 граждан. 8 человек находятся в реанимации. Состояние трех человек тяжелое", - сказал глава государства.