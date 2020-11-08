Число погибших при землетрясении в Турции достигло 115

БАКУ /Trend/ - Число жертв землетрясения в турецком городе Измир возросло до 115 человек.

Об этом сообщили в Управлении по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD), сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Согласно информации, в настоящее время в больницах продолжается лечение 23 пострадавших.

Отметим, что 30 октября в турецком городе Измир произошло сильное землетрясение. Подземные толчки силой 6,6 балла ощущались в городе и в прилегающих регионах.