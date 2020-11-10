Турция чтит память Мустафы Кемаля Ататюрка
Турция 10 ноября чтит память основателя Республики – Мустафы Кемаля Ататюрка, пишет во вторинк Trend со ссылкой на агентство Anadolu.
В этот день в 1938 году Турецкая Республика потеряла своего основателя и первого президента.
Ататюрк ушел из жизни в 9 часов 05 минут в возрасте 57 лет во дворце Долмабахче в Стамбуле.
С того времени каждый год 10 ноября во время кончины основателя современной Турции по всей стране объявляется минута молчания.
У мавзолея Ататюрка в Анкаре с участием главы государства прошла церемония, посвященная 82-летию со дня кончины основателя и первого президента страны.
Десятки тысяч граждан страны со всей страны съезжаются в Анкару для посещения мавзолея Ататюрка.
Мероприятия памяти великого государственного деятеля проводятся в каждой из 81 провинции Турции.
Возглавив национально-освободительное движение и войну за независимость Турции, Ататюрк создал новое государство, провел ряд серьезных политических, социальных и культурных реформ.
В качестве председателя Великого национального собрания (парламент), а затем как президент Турецкой Республики, он приобрел непререкаемый авторитет и уважение в Турции и за ее пределами.