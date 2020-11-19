Число выздоровевших от коронавируса в Турции превысило 364 тысячи

БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончались 123 человека, общее число жертв заболевания достигло 11 943.

Об этом, как передает в четверг Trend, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.

По его словам, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом возросло до 430 170, за прошедшие 24 часа 4 542 теста на наличие вируса дали положительный результат.

Министр отметил, что за прошедшие сутки от коронавируса выздоровели 2 918 человек, общее число выздоровевших достигло 364 573.