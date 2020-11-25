Кельбаджар вернулся к истинным хозяевам – правительство Турции

БАКУ /Trend/ - Кельбаджар вернулся к истинным хозяевам, что является важным событием в истории братского азербайджанского народа.

Об этом сказали Trend в среду в правительстве Турции.

Было отмечено, что возвращение Кельбаджара, как и остальных оккупированных территорий Азербайджана, праздник и для Турции.

«Поздравляем азербайджанский народ с возвращением Кельбаджара и с нетерпением ждем возвращения Лачинского района», - сказали в правительстве Турции.

Отметим, что Кельбаджарский район сегодня освобождается от армянской оккупации.

Напомним, что, согласно трехстороннему заявлению, подписанному Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, Президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Армении Николом Пашиняном, вооруженные силы Армении должны быть выведены из Кельбаджарского района 25 ноября.

Кельбаджар был оккупирован вооруженными силами Армении третьего апреля 1993 года.

Подразделения азербайджанской армии 25 ноября вошли в Кельбаджарский район.