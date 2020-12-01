Азербайджан является страной-победителем – правительство Турции

БАКУ /Trend/ - Азербайджан - страна-победитель, и это сильно радует Турцию.

Об этом сказали Trend во вторник в правительстве Турции.

"Начиная с 27 сентября весь мир имел возможность убедиться не только в том, что Азербайджан - военная держава Кавказа, но и в том, что дипломатия этой братской страны велась очень правильно. Мы поздравляем братский Азербайджан с победой. Именно Баку является гарантом стабильности и мира на Южном Кавказе», - сказали в правительстве Турции.

В правительстве Турции добавили, что настало время для процветания освобожденных азербайджанских земель.

Отметим, что согласно трехстороннему заявлению, подписанному президентами Азербайджанской Республики, Российской Федерации и премьер-министром Республики Армения, подразделения азербайджанской армии 1 декабря вошли в Лачинский район.