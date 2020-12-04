Турецкий министр ознакомится с ходом строительства логистического центра в Карсе

БАКУ /Trend/ - Министр транспорта и инфраструктуры Турции Адиль Караисмаилоглу ознакомится с ходом строительства логистического центра в Карсе.

Об этом сказали Trend в пятницу в министерстве транспорта и инфраструктуры Турции.

Как отметили в министерстве, в связи с этим завтра, пятого декабря, министр посетит провинцию Карс, где также примет участие в открытии дороги между провинциями Карс и Эрзурум.

Отметим, что эксплуатация логистического центра в Карсе начнется в 2021 году. Работы по его строительству находятся на завершающем этапе.

В 2020 году в строительство логистического центра были вложены еще 60 миллионов турецких лир. Иностранные кредиты в строительство не привлекались, доходы от эксплуатации центра могут быть на уровне как минимум около одного миллиарда долларов.

Согласно данным министерства, на территории логистического центра будут построены два водных резервуара, гараж для автомобилей общей площадью 1 300 квадратных метров, мастерская для ремонта поездов общей площадью семь тысяч квадратных метров.

В логистическом центре также будут ремонтироваться пассажирские и грузовые поезда.

Отметим, что под строительство выделен участок площадью 300 тысяч квадратных метров, из которых 170 тысяч квадратных метров будут отведены под склады. Ежегодно через центр можно будет транспортировать 412 тысяч тонн грузов.

На территории логистического центра будут проложены железнодорожные пути протяженностью 16 километров, которые будут соединяться с железной дорогой Карс-Эрзурум.

Напомним, что соглашение о создании логистического центра было подписано 19 июля 2017 года в ходе визита главы ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Джавида Гурбанова в провинцию Карс.

30 октября 2017 года в Бакинском международном морском торговом порту состоялась торжественная церемония по случаю открытия железной дороги Баку-Тбилиси-Карс.

Железная дорога БТК построена на основе азербайджано-грузино-турецкого межгосударственного соглашения. На начальном этапе объем грузоперевозок будет находиться на уровне 6,5 миллиона тонн грузов, а также будет перевозиться до одного миллиона пассажиров.

Официальный курс на 4 декабря составляет 7.8614 TL/USD