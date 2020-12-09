Доблестная армия Азербайджана освободила свои территории во главе с Президентом Ильхамом Алиевым - Реджеп Тайип Эрдоган

БАКУ/Trend/ - Доблестная армия Азербайджана освободила свои территории во главе с Президентом Ильхамом Алиевым. Об этом сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, перед вылетом в Азербайджан , пишет Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

« Я поздравляю братский народ Азербайджана с победой. Сегодня в небе Карабаха развевается флаг Азербайджана. Мы с первого дня поддержали Азербайджан. Турция окажет поддержку Азербайджану по восстановлению Карабаха», - сказал Президент Турции.

Он отметил, что Турция, как и ранее, продолжит поддерживать Азербайджан.

«Завтра все мы вместе разделим радость азербайджанского народа», - сказал Реджеп Тайип Эрдоган.