Генсек НАТО сожалеет о решении США ввести санкции против Турции

НАТО сожалеет о решении США ввести санкции против партнера по альянсу Турции. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Столтенберг также призвал Турцию и других партнеров НАТО «найти пути решения вопроса».

«Я сожалею, что мы оказались в ситуации, при которой союзники по НАТО вынуждены вводить санкции против друг друга", - сказал Столтенберг.

Он напомнил, что и ранее выражал обеспокоенность решением Турции приобрести данные системы у России.

«Это национальное решение, но системы С-400 несовместимы с системами НАТО», - добавил Столтенберг.