Генсек НАТО сожалеет о решении США ввести санкции против Турции
НАТО сожалеет о решении США ввести санкции против партнера по альянсу Турции. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".
Столтенберг также призвал Турцию и других партнеров НАТО «найти пути решения вопроса».
«Я сожалею, что мы оказались в ситуации, при которой союзники по НАТО вынуждены вводить санкции против друг друга", - сказал Столтенберг.
Он напомнил, что и ранее выражал обеспокоенность решением Турции приобрести данные системы у России.
«Это национальное решение, но системы С-400 несовместимы с системами НАТО», - добавил Столтенберг.
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