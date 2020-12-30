Турецкие военные отбыли в Азербайджан для мониторинга по Карабаху - Хулуси Акар

Турецкие военные, задействованные в Совместном мониторинговом центре по Нагорному Карабаху, отбыли в Азербайджан.

Об этом сообщил во вторник министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, передает Trend со ссылкой на Анадолу.

Глава оборонного ведомства Турции затронул ситуацию на Южном Кавказе на заседании, посвященном итогам уходящего года в формате видеоконференции с участием начальника Генштаба ВС Турции Яшара Гюлера и командующих родами войск.

Министр напомнил, что Меморандум по совместному центру был подписан с российской стороной 9 ноября текущего года.

Турецкие военнослужащие в Азербайджане ожидают начала работы в Совместном центре, сказал Акар.

По его словам, как только закончится строительство Центра по контролю за режимом прекращения огня и он начнет функционировать, к своим обязанностям приступят один генерал, 35 офицеров ВС Турции.

Анкара сделает все возможное для поддержки братского Азербайджана, подчеркнул Акар.