Свыше 22 тысяч человек выздоровели от коронавируса в Турции за сутки

БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончались 239 человек, общее число жертв заболевания достигло 20 881.

Об этом, как передает Trend, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.

По его словам, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом возросло до 2 208 652 за прошедшие сутки положительными на наличие вируса оказались результаты 14 380 тестов.

Министр отметил, что за прошедшие сутки от коронавируса выздоровел 22 021 человек, общее число выздоровевших достигло 2 100 650.