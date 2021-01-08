Эрдоган заявил, что события в Вашингтоне шокировали мировое сообщество

Беспорядки в Конгрессе США в Вашингтоне шокировали мировое сообщество. Такое мнение выразил в пятницу президент Турции Тайип Эрдоган, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Процесс, произошедший в США, которые называют колыбелью демократии, шокировал все мировое сообщество. Я желаю терпения семьям погибших и выздоровления пострадавшим", - приводит его слова телеканал NTV.