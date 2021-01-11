Турецкий регулятор инициировал расследование в отношении Facebook и WhatsApp

Совет по вопросам конкуренции Турции инициировал расследование в отношении Facebook и принадлежащего компании мессенджера WhatsApp из-за его новой политики. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении турецкого регулятора, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Совет по вопросам конкуренции начал собственное расследование в отношении Facebook и WhatsApp, а также приостановил необходимость совместного использования ими данных [пользователей социальной сети и мессенджера]", - указывается в коммюнике.