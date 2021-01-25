Турецкая подлодка произвела испытательный пуск ракеты отечественного производства (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Подводная лодка типа "Гюр" (S-334) ВМС Турции осуществила испытательный пуск ракеты турецкого производства "АКЬЯ".

Как передает в понедельник Trend, испытательный пуск был произведен в акватории Мраморного моря.

По информации Министерства национальной обороны Турции, такими ракетами будут оснащены все подлодки типа "Гюр".

Отмечается, что начало массового производства ракет "АКЬЯ" запланировано на 2021 год.

(Автор: Орхан Набиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)