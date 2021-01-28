Турция третья после США и Китая страна, реализующая наибольшее число проектов по вакцинам - Реджеп Тайип Эрдоган

БАКУ /Trend/ - В настоящее время в Турции проводятся предварительные испытания трех потенциальных вакцин.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

По его словам, в стране с участием 436 исследователей реализуется 17 проектов по вакцинам.

"По информации Всемирной организации здравоохранения, Турция третья после США и Китая страна, реализовавшая наибольшее число проектов по вакцинам. Надеюсь, что мы займем передовое место на международной арене как страна, производящая собственные вакцины", - добавил Реджеп Тайип Эрдоган.

(Автор: Орхан Набиев. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)