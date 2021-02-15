Азербайджан увеличил импорт стали из Турции

БАКУ /Trend/ - В январе 2021 года экспорт стали из Турции в Азербайджан вырос на 26,7 процента по сравнению с показателем аналогичного периода 2020 года, составив 8,751 миллиона долларов.

Об этом в понедельник сказали Trend в министерстве торговли Турции.

Согласно информации, в январе 2021 года экспорт стали из Турции на мировые рынки сократился на семь процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 1,056 миллиарда долларов.

Экспорт стали составляет 7,8 процента от общего экспорта страны за этот период.

За последние 12 месяцев (январь 2020 - январь 2021) Турция экспортировала сталь на сумму 12,562 миллиарда долларов.

(Редактор: Натаван Эфендиева)