Турция увеличила экспорт товаров оборонной промышленности на мировые рынки

БАКУ /Trend/ - В январе-феврале 2021 года экспорт продукции оборонной промышленности из Турции на мировые рынки увеличился на 17,5 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 400,222 тысяч долларов.

Об этом сказали Trend в министерстве торговли Турции.

"В феврале 2021 года Турция экспортировала на мировые рынки продукцию оборонной промышленности на сумму 233,225 миллиона долларов, что на 34,1 процента больше показателя за аналогичный месяц 2020 года", - сказали в ведомстве.

За последние 12 месяцев (февраль 2020 - февраль 2021) Турция экспортировала продукцию оборонной промышленности на сумму 2,338 миллиарда долларов.

(Редактор: Наталья Кочнева)