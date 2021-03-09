В Турции от COVID-19 вылечились свыше 2,63 млн человек
БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончались 64 человека, общее число жертв заболевания достигло 29 094.
Об этом, как передает Trend, сообщили в министерстве здравоохранения страны.
Согласно информации, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом возросло до 2 793 632, за прошедшие сутки положительным на наличие вируса оказались результаты 13 215 тестов.
За прошедшие сутки от коронавируса выздоровели 8 106 человек, общее число выздоровевших достигло 2 632 030.
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