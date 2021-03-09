Франция увеличила импорт турецкой стали

Турция 9 марта 2021 12:32 (UTC+04:00)
Франция увеличила импорт турецкой стали
Франция увеличила импорт турецкой стали
Франция увеличила импорт турецкой стали
Баку открыт для дружеских отношений со всеми странами
Баку открыт для дружеских отношений со всеми странами
Турция значительно увеличила экспорт химпродуктов в Азербайджан
Турция значительно увеличила экспорт химпродуктов в Азербайджан
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
Рост в строительном секторе Азербайджана в 2021 году превысит 9% - Global Data Строительство 12:47
Спрос банков Азербайджана на инвалюту достиг $42 млн Финансы 12:44
В Губадлы и Джабраиле обнаружены брошенные армянской армией боеприпасы (ФОТО/ВИДЕО) Политика 12:41
В Австрии число умерших после прививки от коронавируса выросло до 43 Европа 12:40
На попечении Фонда "YAŞAT" находятся 4 527 человек Общество 12:35
Франция увеличила импорт турецкой стали Турция 12:32
Подарите радость своим близким и партнерам вместе с Xurcun Luxury Nuts, Sweets & Dried fruits (ФОТО) Общество 12:30
Решение проблем военнослужащих и впредь будет в центре внимания государства - спикер парламента Азербайджана Политика 12:27
Индекс деловой активности вырос Казахстане Бизнес 12:25
Структура при ИВ Баку направит свыше 260 тыс. манатов на реконструкцию парков столицы Строительство 12:24
В Казахстане утвержден Национальный план развития страны до 2025 года Казахстан 12:23
Нацбанк Казахстана утвердил Стратегию денежно-кредитной политики до 2030 года Казахстан 12:22
Баку открыт для дружеских отношений со всеми странами Турция 12:19
WhatsApp прекратит свою работу на некоторых смартфонах США 12:14
В Азербайджане предлагается создать Алиментный фонд Общество 12:13
Свыше 182 тыс. фермеров в Азербайджане получили субсидии на осеннюю посевную Бизнес 12:09
Турция значительно увеличила экспорт химпродуктов в Азербайджан Турция 12:08
Австралия намерена создать коалицию, чтобы убедить ЕС не влиять на график поставок вакцин Другие страны 12:05
В Нафталане от коронавируса вакцинировались более 1000 человек Общество 12:02
На Гавайях объявили эвакуацию из-за угрозы прорыва дамбы США 11:57
В Африке число зараженных коронавирусом достигло почти 4 млн Другие страны 11:55
Число вакцинированных от коронавируса в Азербайджане достигло 411 496 Общество 11:55
Глава Института имени Юнуса Эмре посетил Международный центр мугама Культура 11:54
Воспевая женщину! Азербайджанские красавицы, которые восхищают и вдохновляют (ФОТО) Культура 11:52
В Азербайджане предложено изменение в закон в связи с фото в удостоверениях личности Общество 11:51
В 2020 году сухофрукты из Грузии вышли на новые рынки Грузия 11:44
Арестован экс-министр внутренних дел Нахчыванской АР Происшествия 11:43
Комиссия по вопросам помилования при Президенте Азербайджана проведет очередное заседание Политика 11:41
Посол Узбекистана обсудил с советником премьер-министра Латвии перспективы развития двусторонних отношений Узбекистан 11:38
В бакинской школе возобновилось очное обучение Общество 11:36
Через терминал Джейхан отгружено свыше 38 млн баррелей нефти с АЧГ с начала года Энергетика 11:23
Минэнерго Турции продлило лицензии Shell и Turcas Petrol на разведку нефти и газа Энергетика 11:23
Началось пленарное заседание парламента Азербайджана Политика 11:19
Грузия сокращает импорт стали из Турции Турция 11:18
Объём перевалки грузов через турецкий порт Botas превысил 600 тыс. тонн Турция 11:15
Общий экспорт из Азербайджана во Францию с начала года сократился Бизнес 11:13
Туркменский госконцерн объявил тендер на закупку спецтехники и запчастей Тендеры 11:01
Армения приняла решение прекратить полномочия представителя UNICEF в стране Армения 10:54
Азербайджанская нефть дорожает Финансы 10:47
Консорциум «Хазар» в Туркменистане объявил тендер на закупку аккумуляторов Тендеры 10:39
Azer Turk Bank снизил процентные ставки по кредитам Экономика 10:32
Данные по пассажироперевозкам в аэропорту Стамбула за январь-февраль 2021 г. Турция 10:29
Утверждения о возникновении опасных заболеваний после вакцинации не соответствуют действительности - профессор Общество 10:28
Швейцария увеличила импорт азербайджанской продукции Бизнес 10:23
Азербайджанская ИТ-компания планирует сотрудничество с банковским сектором ИКТ 10:22
Цены на нефть растут на ожиданиях по предложению и спросу на рынке Энергетика 10:13
Сегодня состоится очередное пленарное заседание парламента Азербайджана Политика 10:10
Село Горазиллы Физулинского района (ВИДЕО) Политика 10:07
Золото в Азербайджане начало дорожать Финансы 10:04
Больше всего нарушений выявлено в объектах общепита Хатаинского района Баку - АПБ Экономика 09:53
Манат укрепился к евро и лире Финансы 09:39
"Йел чершенбеси": традиции и ритуалы в преддверии праздника Новруз Интересное 09:00
Девять человек погибли в результате пожара в офисном здании в Индии Другие страны 08:54
Болгария по-прежнему заинтересована в инвестициях SOCAR в свою сеть газоснабжения Энергетика 08:47
В США 12 штатов подали иск на Байдена из-за климатического указа США 08:39
Самый быстрый в мире суперкомпьютер вывели в Японии на полную мощность Другие страны 08:22
Шесть человек пострадали из-за случайного подрыва самодельной бомбы в школе в США США 08:03
За сутки в Казахстане выявлен 571 заболевший коронавирусом Казахстан 07:50
Строительство электростанции Сирик в Иране начнется в ближайшее время Экономика 07:40
Тбилиси оказался на первом месте в списке лучших направлений для вакцинированных путешественников Грузия 07:30
Эстония вводит жесткий карантин с 11 марта на месяц Европа 07:17
В работе YouTube в Германии произошел сбой ИКТ 07:01
Ямайка получила первую партию вакцины от коронавируса Другие страны 06:39
Стоимость первой публикации основателя Twitter выросла до $2,5 млн на онлайн-аукционе Другие страны 06:16
Старт эстафеты олимпийского огня в Японии пройдет без зрителей Спорт 05:47
Президент Черногории призвал закрыть границы страны в связи с COVID-19 Другие страны 05:21
Вакцинированным американцам разрешили встречаться без масок США 04:48
На северо-востоке Японии произошло землетрясение магнитудой 4,8 Другие страны 04:29
Саудовская Аравия повысила цены на апрельские поставки нефти для Азии и США Арабские страны 04:05
Бразильская вакцина от коронавируса может быть готова до конца года Другие страны 03:45
Госдеп: США ждут конструктивных предложений Ирана в ответ на свою готовность к переговорам США 03:24
В Багдаде произошел взрыв Другие страны 03:01
В работе Facebook Messenger произошел сбой ИКТ 02:42
В Бразилиа ввели комендантский час Другие страны 02:25
Харрис сообщила, что США распределили 80 млн доз от коронавируса США 02:02
В ВОЗ заявили, что поддерживают электронную сертификацию вакцинации от коронавируса В мире 01:44
Генсек ООН заявил, что положение женщин за время пандемии ухудшилось В мире 01:29
"Челси" победил "Эвертон" в матче чемпионата Англии и довел серию без поражений до 12 игр Спорт 01:15
Байден выступит 11 марта в связи с годовщиной введения режима ЧС из-за пандемии США 00:53
Нидерланды оставили в силе комендантский час до 31 марта Европа 00:39
В Турции от COVID-19 вылечились свыше 2,63 млн человек Турция 00:22
ЕС осуществляет несколько проектов по усилению использования возобновляемых источников энергии в Грузии Энергетика 00:01
ВОЗ: меры по борьбе с коронавирусом позволили сократить заболеваемость гриппом В мире 8 марта 23:42
Британский премьер призвал жителей страны соблюдать ограничения после ослабления карантина Европа 8 марта 23:09
S&P подтвердило рейтинг экономики Казахстана на уровне «BBB-/A-3» Казахстан 8 марта 22:50
Пропускная способность Ирана по морским перевозкам пассажиров достигнет 25 млн. человек в год Экономика 8 марта 22:40
Грузия получит вакцину, как и другие страны - ВОЗ Грузия 8 марта 22:30
Обнародована фактическая погода в Азербайджане Общество 8 марта 22:14
Позитивные эмоции и прекрасное настроение – музыкальный презент к 8 Марта (ВИДЕО/ФОТО) Культура 8 марта 22:03
Официальный представитель Администрации Президента Азербайджана поблагодарил Израиль за медицинскую помощь – газета Israel HaYom Политика 8 марта 21:40
В Финляндии десятки организаций подверглись атакам из-за уязвимости ПО Microsoft Европа 8 марта 21:39
Глава ВОЗ заявил, что женщины непропорционально сильно пострадали от пандемии В мире 8 марта 21:16
Верховный суд США отклонил последнюю апелляцию Трампа по итогам выборов США 8 марта 20:43
В США число заразившихся коронавирусом превысило 29 млн США 8 марта 20:28
Известные азербайджанки, которые за рубежом пропагандируют родную страну (ФОТО) Культура 8 марта 20:11
Премьер Эстонии объявила о планах еще более ужесточить ограничения из-за пандемии Европа 8 марта 19:58
Эрдоган и Джонсон обсудили двусторонние отношения Турция 8 марта 19:42
На горнолыжных курортах Грузии заработали канатки Грузия 8 марта 19:30
Цены на ГСМ В Кыргызстане за месяц выросли на 10-15% - Госантимонополия Кыргызстан 8 марта 19:22
Индия и Узбекистан продвигаются к укреплению своего партнерства через иранский порт Чабахар Экономика 8 марта 19:15
Все новости