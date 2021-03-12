Госдеп США разочарован решением суда о досрочном освобождении армянского террориста

БАКУ /Trend/ - Госдепартамент США выразил глубокое разочарование решением Верховного суда округа Лос-Анджелес об условно-досрочном освобождении Хампига Сасуняна, признанного виновным в убийстве генерального консула Турции в 1982 году, сообщает Trend в пятницу со ссылкой на Госдеп.

Нападение на дипломата - это не только тяжкое преступление против конкретного человека, но и угроза дипломатии в целом. Чтобы обеспечить безопасность преданных своему делу американских дипломатов, работающих по всему миру, Соединенные Штаты давно придерживаются той позиции, чтобы убийцы дипломатов получали максимально возможное наказание и отбывали эти приговоры без права условного или досрочного освобождения, говорится в заявлении Госдепа.

«Мы еще раз выражаем наши глубочайшие соболезнования семье г-на Арикана и нашим коллегам из министерства иностранных дел Турции в связи с их утратой», - говорится в заявлении.

Напомним, что ранее МИД Турции резко осудил решение Верховного суда округа Лос-Анджелес, которое открыло путь к освобождению армянского террориста Хампига Сасуняна.

Отметим, что Сасунян был осужден за убийство генерального консула Турции в Лос-Анджелесе Кемаля Арикана в 1982 году.