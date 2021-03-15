Минобороны Турции: При ракетном обстреле на севере Сирии ранены мирные жители

Ракеты, выпущенные из аэропорта Кувейрес в Алеппо, поразили населенные пункты и цистерны с нефтью в районах Джераблус и Эль-Баб на севере Сирии. Об этом говорится в сообщении Министерства национальной обороны Турции в Твиттер, передает Trend со ссылкой на Анадолу.

Указанные районы расположены в зоне проведения контртеррористической операции ВС Турции «Щит Евфрата».

По данным ведомства, в результате атаки есть раненые среди мирного населения. Обстрел производился баллистическими ракетами и многоствольными ракетными установками. Удары нанесены с позиций, контролируемых силами режима Башара Асада.

Согласно информации, вскоре после атаки Российская Федерация была предупреждена о необходимости прекращения нападений на мирных жителей, по установленным целям был открыт ответный огонь.

В министерстве также подчеркнули, что турецкие войска в регионе «предупреждены», развитие событий отслеживается.