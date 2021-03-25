В Турции оглашен новый состав руководства правящей партии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган огласил список членов нового созыва Центрального исполнительного комитета (ЦИК) правящей Партии справедливости и развития, передает Trend со ссылкой на Анадолу.

Бинали Йылдырым и Нуман Куртулмуш назначены заместителями председателя ПСР.

На должность пресс-секретаря правящей партии переизбран Омер Челик.

Президент Турции в среду,24 марта, был единогласно переизбран председателем правящей Партии справедливости и развития (ПСР) на 7-м съезде ПСР в Анкаре.

Лидер партии получил все 1428 действительных голосов делегатов.

Были избраны также партийные органы нового созыва, в том числе Центральный исполнительный комитет, в который войдут 75 членов.

Партия справедливости и развития находится у власти в Турции с 2002 года.