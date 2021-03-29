В Турции вводится комендантский час по выходным в течение месяца Рамадан
БАКУ /Trend/ - В Турции вводится комендантский час по выходным по всей стране в течение месяца Рамадан.
Об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал на пресс-конференции после заседания кабинета министров, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.
Эрдоган добавил, что в объектах общественного питания, таких как рестораны и кафе, по всей Турции во время Рамадана будет действовать лишь услуга доставки еды.
Президент страны также сказал, что комендантский час с 21:00 вечера до 05:00 утра каждый день будет продолжать действовать по всей стране.
Турецкий лидер отметил, что количество провинций, включенную в красную категорию, достигло 58 городов, что 80 процентов населения страны.
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