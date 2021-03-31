Турция призывает США воздержаться от признания т.н. "геноцида" армян – СМИ
БАКУ /Trend/ - Турция призывает США воздержаться от признания так называемого "геноцида" армян, передает в среду Trend со ссылкой на турецкие СМИ.
Как сообщается, власти Турции по дипломатическим каналам уведомили президентскую администрацию США о том, что признание так называемого "геноцида" армян чревато огромным ущербом отношениям Анкары и Вашингтона.
Турция неоднократно призывала Армению открыть исторические архивы для расследования событий 1915 года, но власти этой страны всячески отвергают эти предложения.
Напомним, что Армения и армянское лобби заявляют, что предшественница Турции - Османская империя - совершила в 1915 году так называемый "геноцид" в отношении проживавших в Анатолии армян.
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