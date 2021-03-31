Турция призывает США воздержаться от признания т.н. "геноцида" армян – СМИ

БАКУ /Trend/ - Турция призывает США воздержаться от признания так называемого "геноцида" армян, передает в среду Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Как сообщается, власти Турции по дипломатическим каналам уведомили президентскую администрацию США о том, что признание так называемого "геноцида" армян чревато огромным ущербом отношениям Анкары и Вашингтона.

Турция неоднократно призывала Армению открыть исторические архивы для расследования событий 1915 года, но власти этой страны всячески отвергают эти предложения.

Напомним, что Армения и армянское лобби заявляют, что предшественница Турции - Османская империя - совершила в 1915 году так называемый "геноцид" в отношении проживавших в Анатолии армян.