Турция увеличила экспорт готовой одежды в США более чем на треть

Турция 10 апреля 2021 13:37 (UTC+04:00)
Турция увеличила экспорт готовой одежды в США более чем на треть
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Казахстанская компания по управлению электросетями закупит стройматериалы
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Day.Az Milli.Az Azernews.Az
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