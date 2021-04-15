В результате ракетного обстрела на севере Ирака погиб турецкий военнослужащий
БАКУ /Trend/ - Турецкий военнослужащий погиб в результате ракетного обстрела на севере Ирака.
Об этом на своей странице в Twitter сообщило министерство национальной обороны Турции, передает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.
Согласно информации, три ракеты упали в районе военной базы Геду. Один из них упал на базу, а другие - в деревню.
В министерстве отметили, что в результате нападения погиб солдат турецкой армии, а также пострадал ребенок.
После нападения в регион был направлен беспилотный летательный аппарат, и незамедлительно были приняты необходимые меры.
В министерстве выразили соболезнования семье солдата и пожелали ребенку скорейшего выздоровления.
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