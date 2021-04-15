В результате ракетного обстрела на севере Ирака погиб турецкий военнослужащий

БАКУ /Trend/ - Турецкий военнослужащий погиб в результате ракетного обстрела на севере Ирака.

Об этом на своей странице в Twitter сообщило министерство национальной обороны Турции, передает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Согласно информации, три ракеты упали в районе военной базы Геду. Один из них упал на базу, а другие - в деревню.

В министерстве отметили, что в результате нападения погиб солдат турецкой армии, а также пострадал ребенок.

После нападения в регион был направлен беспилотный летательный аппарат, и незамедлительно были приняты необходимые меры.

В министерстве выразили соболезнования семье солдата и пожелали ребенку скорейшего выздоровления.