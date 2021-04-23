В Турции от COVID-19 вылечились свыше 3,9 млн человек

БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончались 354 человека, общее число жертв заболевания достигло 37 329.

Об этом, как передает Trend, сообщили в министерстве здравоохранения страны.

Согласно информации, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом возросло до 4 501 382, за прошедшие сутки положительными на наличие вируса оказались результаты 54 791 теста.

За прошедшие сутки от коронавируса выздоровели 65 593 человека, общее число выздоровевших достигло 3 909 935.