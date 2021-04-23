Эрдоган и Байден встретятся на саммите НАТО

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и Президент Джо Байден провели свой первый телефонный разговор, передает Trend.

Лидеры двух стран договорились в ходе разговора встретиться во время июньского саммита НАТО.

"Д.Байден выразил свою заинтересованность в конструктивных двусторонних отношениях с расширенными сферами сотрудничества", - говорится в кратком заявлении Белого дома.