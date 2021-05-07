Иран увеличивает импорт мебели и древесины из Турции

БАКУ /Trend/ - Турция в январе - марте 2021 года увеличила экспорт мебели и древесины в Иран на 16,7 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 43,119 миллиона долларов.

Об этом сообщили Trend в среду в турецком министерстве торговли.

При этом в марте турецкий экспорт мебели и древесины в Иран возрос в 3,2 раза по сравнению с мартом 2020 года и составил 14,939 миллиона долларов.

В январе-марте 2021 года общая сумма экспорта мебели и древесины из Турции выросла на 14,5 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 1,515 миллиарда долларов.

В марте 2021 года Турция экспортировала мебель и древесину на сумму 583,047 миллиона долларов, что на 36,6 процента больше показателя за март 2020 года.

За последние 12 месяцев (март 2020 - март 2021) турецкий экспорт этой продукции составил 5,756 миллиарда долларов.

(Редактор: Натаван Эфендиева)