С конца апреля на севере Ирака нейтрализованы 113 террористов РКК

С начала операций Пендже-Шимшек и Пендже-Йылдырым на севере Ирака нейтрализовано 113 террористов РКК, уничтожено 107 пещер и укрытий боевиков.

Об этом, как передает Trend со ссылкой на Анадолу, сообщил министр обороны Турции Хулуси Акар в ходе видеоконференции с участием командующих различными родами войск, а также заместителей министра Юнуса Эмре Караосманоглу и Альпарслана Каваклыоглу.

На встрече обсуждались антитеррористические операции в сфере обороны и безопасности, события в Восточном Средиземноморье и меры, принятые в рамках борьбы с коронавирусом.

Антитеррористические операции Пендже-Шимшек и Пендже-Йылдырым, начатые одновременно в районах Метина и Авашин-Басьян на севере Ирака, вопреки сложному ландшафту местности продолжаются в соответствии с планом, заявил Акар.

По словам Акара, антитеррористические операции будут продолжаться до уничтожения последнего террориста в регионе.

В период с 1 января по 17 мая 2021 года в регионе нейтрализовано 1 070 террористов, сообщил глава оборонного ведомства.

Акар проинформировал, что турецкие военнослужащие на границе продолжают героически выполнять свои задачи. С 1 января у границ задержано 58 690 человек.

Кроме того, по информации министра обороны, турецкие военные с начала года зафиксировали 131 284 случая нарушения госграницы. Схвачены 122 террориста, в том числе 55 боевиков PKK/YPG и 43 пособника террористической организации Фетуллаха Гюлена (FETÖ).

Операции Пендже-Шимшек и Пендже-Йылдырым на севере Ирака были начаты ВС Турции 23 апреля. Уже в первые две недели проведения операций было нейтрализовано более 70 террористов.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил ранее, что с 1984 года, когда боевики РКК впервые осуществили кровавое преступление в Турции, и до марта 2020 года от рук этой кровавой организации погибли 7 500 сотрудников сил безопасности Турции и 6 800 мирных жителей.

США и Европейский союз внесли PKK в списки террористических организаций.

Несмотря на попытки Анкары найти пути урегулирования создавшейся ситуации, террористическая организация PKK с июля 2015 года возобновила вооруженные нападения.

В последние годы PKK стремится переложить ответственность за кровавые преступления в регионе на свои ответвления.

В Сирии террористы PKK прикрываются названиями PYD и YPG, а в последние два года называют себя «Сирийскими демократическими силами». В Иране PKK действует как «Партия свободной жизни Курдистана» (PJAK).