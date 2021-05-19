В Турции от COVID-19 вылечились свыше 4,97 млн человек

БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончались 203 человека, общее число жертв заболевания достигло 45 186.

Об этом, как передает Trend, сообщили в министерстве здравоохранения страны.

Согласно информации, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом возросло до 5 139 485, за прошедшие сутки положительными на наличие вируса оказались результаты 11 937 тестов.

За прошедшие сутки от коронавируса выздоровели 10 125 человек, общее число выздоровевших достигло 4 971 245.