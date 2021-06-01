Турецкий экспорт электротоваров в Иран превысил $40 млн

БАКУ /Trend/ - Турция в январе – апреле 2021 года увеличила экспорт электротоваров в Иран на 81,7 процента по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года - до 40,127 миллиона долларов.

Об этом сообщили Trend в турецком министерстве торговли.

В апреле Турция увеличила экспорт электротоваров в Иран в 3,2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 11,392 миллиона долларов.

В январе – апреле Турция в целом увеличила экспорт электротоваров на 42,8 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 4,474 миллиарда долларов.

В апреле Турция экспортировала электротовары на сумму 1,258 миллиарда долларов, что на 103 процента больше показателя аналогичного месяца 2020 года.

За последние 12 месяцев (апрель 2020 – апрель 2021 годов) турецкий экспорт этой продукции составил 12,389 миллиарда долларов.

(Редактор: Константин Шапиро)